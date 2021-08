Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040821-592: Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Engelskirchen (ots)

Auf dem Parkplatz am Bahnhofsplatz ist am Dienstagnachmittag (3. August) ein Opel Corsa von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden; die Polizei sucht Zeugen. Der Corsa war in der Zeit von 14.00 bis 15.00 Uhr auf dem Parkplatz in der Mitte des Bahnhofplatzes vor einer Apotheke abgestellt worden. Während dieser Zeit geriet ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen die rechte Fahrzeugseite des Opel und beschädigte beide Türen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 819890 entgegen.

