Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Wieder Emblem entwendet

Täter weiter aktiv

Gescher (ots)

Abgebrochen und entwendet haben Unbekannte ein Peugeot-Emblem in Gescher. Das graue Fahrzeug parkte auf der Straße Riete, als die Diebe in der Zeit zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr, ihr Unwesen trieben. Zu einem Diebstahl ist es auch auf der Von-Galen-Straße gekommen. Dort wurde am Mittwoch vergangener Woche festgestellt, dass ein VW-Emblem aus einer Radkappe eines geparkten Wagens entwendet wurde. Ob diese Taten im Zusammenhang zu der Vielzahl von Diebstählen und Sachbeschädigungen der vergangenen Wochen stehen, ist auch Bestandteil der Ermittlungen. Die Kripo in Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell