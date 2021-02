Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Diebe stehlen Pedelecs

Rhede (ots)

In Rhede ist es in den vergangenen Tagen zu drei Diebstählen von Pedelecs gekommen:

- Am Montag entwendeten Unbekannte zwischen 14.00 Uhr und 14.45 Uhr ein graues Pedelec vom Typ Gazelle Medeo, das verschlossen am Friedhof an der Büssingstraße gestanden hatte.

- Ebenfalls am Montag habe Diebe zwischen 17.30 Uhr und 22.30 Uhr ein Pedelec gestohlen, das verschlossen auf einer Einfahrt an der Kettelerstraße abgestellt war. Dabei handelte es sich um ein anthrazitfarbenes Zweirad der Marke Bergamont mit gelber Aufschrift.

- Der dritte Fall trug sich bereits am Dienstag vergangener Woche, 16.02., zu: Unbekannte ließen zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr ein anthrazitfarbenes Pedelec vom Typ Hercules E-Rad Tourer 7 mitgehen, das verschlossen an der Bahnhofstraße gestanden hatte.

Die Polizei bittet in allen drei Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell