Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Polizei ermittelt nach Hochsitzbrand

Niederkrüchten-ElmptNiederkrüchten-Elmpt (ots)

Am frühen Samstagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr zu mehreren Bränden im Wald in der Nähe der Dorfstraße in Overhetfeld gerufen. Zwei Hochsitze wurden durch Unbekannte in Brand gesetzt und vollständig zerstört. Ein Zeuge hatte der Polizei eine verdächtige Person gemeldet, die sich zur tatrelevanten Zeit im Wald aufgehalten hatte: Der Mann ist etwa 30-35 Jahre alt. Er trug einen grünen Parka und hatte einen blauen Rucksack und weiße Kopfhörer dabei. Hinweise auf den Mann bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. wg (1037)

