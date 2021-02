Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Auf "Blitzer" gefeuert

Reken (ots)

Auf einen Starenkasten geschossen hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in Groß Reken. Abgesehen hatte es der Täter auf eine stationäre Ablage zur Messung der Geschwindigkeit, die an der L608 im Abschnitt zwischen Gescher-Hochmoor und Anschlussstelle B67 steht. Das Spurenbild lässt darauf schließen, dass der Täter mit einer Waffe auf das Gerät gefeuert hat: Das Gerät wies mehrere Einschusslöcher auf. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 08.00 Uhr, und Montag, 13.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

