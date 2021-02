Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Mit Vollgas vor der Polizei geflohen

Isselburg (ots)

In gefährlicher und rücksichtsloser Weise ist am Montag in Isselburg ein Autofahrer vor der Polizei geflüchtet. Das Geschehen spielte sich gegen 15.50 Uhr auf der Straße Hahnerfeld ab: Polizeibeamte wollten dort einen Pkw kontrollieren. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, gab er Gas. Bei seiner Flucht überholte der Fahrer mehrere andere Autos. Im Kreisverkehr Hahnerfeld/Isselburger Straße kam der Wagen aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte gegen einen Bordstein. Der Unbekannte konnte seine Fahrt jedoch in Richtung Adolf-Donders-Allee fortsetzen. Um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, brachen die Beamten die Verfolgung ab. Die Polizei konnte in der Folge die Halterin des in Frage kommenden Wagens, ein blauer Toyota, ermitteln. Zu klären ist noch, wer am Steuer gesessen hat - auf den Fahrer kommen die Konsequenzen aus einer Strafanzeige zu. Der Vorwurf: Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

