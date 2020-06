Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fenster am Rathaus beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Mehrere tausend Euro dürfte der Schaden betragen, den Vandalen in der Nacht zum Montag an Fensterscheiben des Rathauses am Willy-Brandt-Platz verursacht haben.

Mindestens zum zweiten Mal, zuletzt im Oktober des vergangenen Jahres (wir berichteten: https://s.rlp.de/w8UjA), beschädigten Unbekannte mehrere Scheiben des Ratssaals. Jetzt stellte die Polizei an sieben Fenstern so etwas wie "Einschusslöcher" fest. Möglicherweise mit einer Zwille oder auf andere Art und Weise wurden die Fenster beschädigt. Die Beamten fanden Steine und Schrauben. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

