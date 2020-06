Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Gänge verwechselt

Kaiserslautern (ots)

Was am Montagnachmittag in der Barbarossastraße nach einem Auffahrunfall aussah, war gar keiner. Ein 61-jähriger Autofahrer wartete an der Kreuzung Barbarossastraße / Eisenbahnstraße vor der roten Ampel. Als die Ampel auf Grün umsprang, legte der Mann einen Gang ein und wollte losfahren. Dann krachte es. Der Fahrer hatte die Gänge verwechselt. Statt des ersten Gangs erwischte der 61-Jährige den Rückwärtsgang. Sein Pkw kollidierte mit dem Fahrzeug eines 65-Jährigen, der im Wagen hinter ihm saß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

