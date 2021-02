Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Betriebsunfall mit Schwerverletztem beim Schleusen

Detzem (ots)

Am 13.02.2021 kam es gegen 13:20 Uhr an der Schleuse Detzem zu einem Betriebsunfall. Bei der Talschleusung eines Tankschiffes fiel ein Besatzungsmitglied ca. 3,5 m tief von Bord auf die Kaimauer und zog sich hierbei schwerste Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

