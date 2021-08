Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040821-590: Drei Leichtverletzte bei Kollision

Bild-Infos

Download

Nümbrecht (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 95 im Bereich der Homburger Papiermühle sind am Dienstag (3. August) drei Insassen leicht verletzt worden. Ein 27-Jähriger aus Waldbröl war mit seinem Auto gegen 13.15 Uhr auf der L 95 in Richtung Homburg Bröl gefahren, als er in einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Renault verlor. Der Wagen geriet ins Schleudern und kam dabei auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo er mit dem VW eines 50-Jährigen aus Hilden zusammenstieß. Beide Fahrer sowie eine Beifahrerin des Renault zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell