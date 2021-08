Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020821-587: Mit Auto überschlagen - zwei Verletzte

Bild-Infos

Download

Reichshof (ots)

Auf der Landstraße 324 in Reichshof-Eckenhagen ist am Sonntag (1. August) ein Auto von der Fahrbahn abgekommen; der Wagen landete auf dem Dach, die beiden Insassen kamen in ein Krankenhaus. Gegen 13.10 Uhr war ein 32-jähriger aus Bergneustadt mit einem Peugeot auf der L 324 in Richtung Müllerheide gefahren, als er in einer leichten Linkskurve zunächst nach rechts auf den unbefestigten Fahrbahnrand geriet. Anschließend verlor der 32-Jährige die Kontrolle über sein Auto, querte die L 324 und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo der Wagen eine Böschung hinunterstürzte und auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu, sein 25 Jahre alter Beifahrer überstand den Unfall mit leichten Verletzungen. Beide konnten sich selbständig aus dem Auto befreien und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weil der Verdacht besteht, dass der Bergneustädter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, stellte die Polizei den Führerschein sicher und veranlasste eine Blutprobenentnahme.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell