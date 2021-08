Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010821-584: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Waldbröl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Waldbröl-Spurkenbach hat sich am Freitagabend (30. Juli) ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der 22-jährige Gummersbacher war gegen 21.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Siegstraße (B 256) in Richtung Schladern gefahren. Vor ihm fuhr ein 30-jähriger Autofahrer, der nach links in Richtung Seifen abbiegen wollte und bereits den Blinker gesetzt hatte. Obwohl der Motorradfahrer dies gesehen hatte, setzte er noch zum Überholen an. Dabei wurde er von dem abbiegenden Auto getroffen und zog sich bei dem anschließenden Sturz schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell