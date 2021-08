Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010821-581: Einbrecher verscheucht

Lindlar (ots)

Drei vermutlich jugendliche Einbrecher haben am Freitagnachmittag (30. Juli) in Lindlar-Schmitzhöhe die Flucht ergriffen, nachdem sie von einem Nachbarn angesprochen wurden.

Der in der Straße "Im alten Krom" wohnende Zeuge hatte die drei schwarz gekleideten und vermutlich jugendlichen Personen gegen 15.40 Uhr im Garten seines Nachbarn entdeckt, als diese gerade mit einem Hebelwerkzeug an der Terrassentüre angesetzt hatten. Nachdem der Zeuge die Personen angesprochen hatte, flüchteten diese in Richtung der Lindlarer Straße. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

