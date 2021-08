Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010821-580: 14-Jähriger mit geklautem Mofa angehalten

Hückeswagen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle erwischte die Polizei am frühen Sonntagmorgen (1. August) einen 14-Jährigen mit einem geklauten Mofa. Der in Wipperfürth wohnende 14-Jährige hatte die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung auf sich gezogen, weil er gegen 02.30 Uhr auf der Bahnhofstraße ohne Helm fuhr. Bei der Kontrolle gab er dann freimütig zu, dass er den Mofaroller in der Nacht am Hausmannsplatz in Wipperfürth gestohlen hatte. Weil der junge Mann zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmittel zu stehen schien, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme.

