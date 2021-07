Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300721-577: Imbisswagen aufgebrochen

Gummersbach (ots)

In einen Imbisswagen sind Unbekannte in der vergangenen Nacht (29./30. Juli) in Gummersbach-Dieringhausen eingestiegen. Der auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes an der Dieringhauser Straße stehende Verkaufswagen war von den Tätern zwischen 21.00 und 06.30 Uhr aufgesucht worden. Nachdem sie die Türscharniere gelöst hatten, konnten die Täter die verschlossene Tür ausheben. Aus dem Imbisswagen nahmen sie eine elektronische Kasse, einen Tablet-PC, einen Mixer sowie einen geringen Kleingeldbetrag mit. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

