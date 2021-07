Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290721-574: Motor- und Fahrräder in Reichshof-Berghausen gestohlen

Reichshof (ots)

Zwei Crossmotorräder und zwei Mountainbikes haben Unbekannte in der vergangenen Nacht (28./29. Juli) in Reichshof-Berghausen gestohlen. Einen Tag zuvor hatten Unbekannte nur wenige hundert Meter entfernt ein Pedelec geklaut.

Die nicht mit einem Kennzeichen versehenen Crossmaschinen der Marken KTM und KTM Husqvarna waren gemeinsam mit den Fahrrädern in einem Nebengebäude eines Hauses an der Gartenstraße untergestellt. Um in das Gebäude zu gelangen, entfernten die Täter zwischen 23.00 und 06.30 Uhr den Sicherungsriegel einer Holzsschiebetür.

Bereits am Vortag hatte ein Anwohner der Straße "Grüne Aue" sein gerade erst drei Tage altes Pedelec der Marke Flyer als gestohlen gemeldet. Das Pedelec war abgeschlossen in einer Garage abgestellt und kam zwischen 17.00 Uhr am Dienstag und 07.00 Uhr am Mittwoch abhanden.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Zusammenhang mit den Diebstählen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell