Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280721-572: Handys aus Ausstellung gestohlen

Gummersbach (ots)

Mit drei aus der Auslage gestohlenen Handys ist ein unbekannter Jugendlicher am Dienstag (27. August) aus dem Ladengeschäft eines Telefondienstleisters in der Gummersbacher Innenstadt geflüchtet. Der auf etwa 15 Jahre alt geschätzte Dieb hatte das Geschäft an der Moltkestraße gegen 11.45 Uhr aufgesucht. Während ein Berater im Kundengespräch war, riss der Täter plötzlich drei Telefone von den Sicherungsleinen ab und stürmte aus dem Laden in Richtung des City Parkplatzes. Bekleidet war der Jugendliche mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Hoodie und einer schwarzen Baseball-Kappe. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

