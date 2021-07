Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280721-570: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der Schwarzenbachstraße

Am Dienstagnachmittag (27. Juli) hat sich auf der Schwarzenbachstraße (L 129) ein Kleinlaster überschlagen; die beiden Insassen erlitten schwere Verletzungen. Gegen 17.15 Uhr war ein 45-Jähriger aus Lindlar mit einem Ford Transit Pritschenwagen auf der Schwarzenbachstraße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Schätzmühle gefahren. Eingangs einer Rechtskurve kam der LKW nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem angrenzenden Wiesengelände. Dabei erlittenen der Fahrer sowie der ebenfalls in Lindlar wohnende Beifahrer schwere Verletzungen. Nach einer ersten Behandlung durch einen Notarzt wurden die Verunglückten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Bis zur Bergung des LKW war die Schwarzenbachstraße halbseitig gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell