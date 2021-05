Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei entlarvt Mann mit gefälschtem ukrainischen Reisepass und Führerschein

Aachen - Herzogenrath (ots)

Am Mittwochabend hat die Bundespolizei in Herzogenrath einen 53-jährigen Ukrainer mit gefälschtem ukrainischen Reisepass und Führerschein vorläufig festgenommen.

Er wurde auf der "Alte Straße" kontrolliert, als er den Beamten die gefälschten Dokumente aushändigte. Sie bemerkten direkt, dass mit den vorgelegten Dokumenten etwas nicht stimmte. Auf Nachfrage legte er ihnen noch eine abgelaufene Duldung vor. Um den Sachverhalt zu klären und weitere polizeiliche Maßnahmen durchführen zu können, wurde er mit zur Wache genommen. Hier stellten die Beamten fest, dass am Reisepass die Datenblattseite verfälscht und der Führerschein eine Totalfälschung war. Er wurde wegen der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des unerlaubten Aufenthaltes zur Anzeige gebracht. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt. Als Auflage muss er sich jetzt beim Ausländeramt der Städteregion Aachen für die Erstellung einer neuen Duldung melden.

In einem weiteren Fall beobachtete am Dienstagabend eine Streife der Bundespolizei zwei Kleinkrafträder mit drei Männern auf der Kleikstraße in Herzogenrath. Als diese den Streifenwagen erkannten, versuchten sie ihr Glück in der Flucht. Nach kurzer Nachfahrt konnte ein 16-jähriger Deutscher mit einem der Kleinkrafträder gestellt werden. Auf dem Kleinkraftrad befanden sich zum Zeitpunkt des Anhaltevorganges keine Kennzeichen. Der 16-Jährige hatte auch keine Ausweispapiere sowie Zulassungspapiere bei sich. Um die genauen Besitzverhältnisse zu klären, wurde eine Halteranfrage gemacht. Hier wurde ein anderer Halter festgestellt. In einer mitgeführten Umhängetasche des Jugendlichen wurde ein Versicherungskennzeichen aufgefunden, welches nicht auf dem benutzten Kleinkraftrad zugelassen war. Auf Nachfrage nach einem Führerschein, gab dieser den Beamten zu verstehen, dass er gerade erst den Führerschein gemacht hätte. Eine Überprüfung in den Datenbeständen konnte jedoch die Angaben des Jugendlichen nicht bestätigen. Es wurde im Anschluss eine Streife der Landespolizei angefordert. Bei Eintreffen wurde ihr der Jugendliche und das Kleinkraftrad mit Kennzeichen übergeben. Zurzeit führt das Verkehrskommissariat des Polizeipräsidiums Aachen die weiteren Ermittlungen. Es müssen jetzt noch die Eigentumsverhältnisse des Kleinkraftrades und der Kennzeichen geklärt werden. Der 16-Jährige muss jetzt mindestens mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens ohne Versicherungsschutz rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell