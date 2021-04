Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hasloh - Einbruch in Discounter - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag (04.04.2021) ist es in der Kieler Straße in Höhe des Garstedter Weges zum Einbruch in einen Discounter gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte vermutlich während der Nacht gewaltsam in das Gebäude ein.

Zum möglichen Diebesgut lassen sich noch keine näheren Angaben machen.

Beamte der Polizeistation Quickborn nahmen eine Strafanzeige auf und veranlassten die Spurensicherung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101 2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell