Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Kappel-Grafenhausen (ots)

Vor einem Schnellimbiss in der Hauptstraße wurde ein Mazda vermutlich bei Versuch rückwärts auszuparken, von einem Unbekannten beschädigt. Der 23-jährige Mazda-Fahrer stellte sein Fahrzeug gegen 16 Uhr in der Hauptstraße ab. Nach eigenen Angaben zufolge stand zu diesem Zeitpunkt das Fahrzeug des vermeintlichen Verursachers vor seinem. Als er gegen 16:30 Uhr zurückkommt, muss er eine Beschädigung an seinem Kühlergrill feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit ihren Hinweisen an die Telefonnummer: 07821 277-0 zu wenden. /bp

