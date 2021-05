Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines Rasenmähers

In der Zeit zwischen Montag, 17. Mai 2021, 18.30 Uhr und Dienstag, 18. Mai 2021, 09.30 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter in den Geräteraum eines Wohnhauses in der Vechtaer Straße und entwendete einen Benzinrasenmäher. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Mülltonnenbrand

Am Mittwoch, 19. Mai 2021, zwischen 00.00 Uhr und 00.19 Uhr, gerieten aus bislang unbekannter Ursache zwei Altpapiertonnen eines Kindergartens in Oythe in Brand. Diese wurden durch das Feuer gänzlich zerstört. Die Feuerwehr Vechta war mit einem Fahrzeug vor Ort. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln /Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 18. Mai 2021, um 14.00 Uhr wollten Polizeibeamte einen 27-jährigen Rollerfahrer in der Bergmannstraße kontrollieren. Dieser versuchte zunächst zu flüchten, konnte jedoch schließlich kontrolliert werden. Der Mann aus Steinfeld war nicht nur mit einem unversicherten Fahrzeug unterwegs, sondern war auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem steht er im Verdacht unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Roller wurde sichergestellt.

Bakum - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 18. Mai 2021, um 21.45 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Lohne mit seinem 19-jährigen Beifahrer aus Bakum auf der Büscheler Straße in Richtung Hausstette. Nach einer Raucherpause setzte der Fahrer seinen Pkw zum Wenden zurück und übersah hierbei seinen noch hinter dem Pkw befindlichen Beifahrer. Dieser wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ein Krankenhaus gebracht.

