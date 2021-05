Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Gartenmöbeln

Am Dienstag, 18. Mai 2021, zwischen 02.45 Uhr und 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Gartenmöbel von einer Terrasse im Krapendorfer Weg. Auch eine Nachbarterrasse ist betroffen. Dort wurde ein Gartenstuhl gestohlen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Montag, 17. Mai 2021, 22.00 Uhr und Dienstag, 18. Mai 2021, 10.00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack über dem rechten Vorderreifen eines schwarzen Audis. Das Fahrzeug stand geparkt in der Sonnenblumenstraße. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg 04471 18600 unter entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 18. Mai 2021, um 16.20 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Mann aus Großenkneten mit einem Auto auf der Emsteker Straße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Kennzeichenmissbrauch und Urkundenfälschung sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Am 18. Mai 2021, um 16.30 Uhr geriet ein 28-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Auto in der Max-Planck-Straße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten stellten fest, dass das Kennzeichen entsiegelt war und der Fahrer auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er händigte den Kollegen einen bulgarischen Führerschein aus - hier liegt der Verdacht einer Fälschung vor. Dieser wurde sichergestellt, genauso wie die Kennzeichen und der Fahrzeugschein. Obendrein mussten die Polizeibeamten feststellen, dass für den genutzten Pkw weder Versicherungsbeiträge, noch Steuern entrichtet wurden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

