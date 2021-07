Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280721-571: Motorroller gestohlen

Wipperfürth (ots)

In der Wipperfürther Innenstadt ist in der Nacht zu Dienstag (26./27. Juli) ein Motorroller gestohlen worden. Den schwarzen Roller mit dem Versicherungskennzeichen 256TVO hatte der Besitzer am Montag gegen 21.30 Uhr vor einem Haus an der Unteren Straße abgestellt. Um 10 Uhr am nächsten Tag musste er feststellen, dass Unbekannte den Roller gestohlen hatten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell