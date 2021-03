Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigaretten gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten ist der Polizei am Donnerstag aus der Marktstraße gemeldet worden. Als ein Mitarbeiter der Betreiberfirma am späten Vormittag nach dem Gerät schaute, stellte er fest, dass sich jemand auf nicht legale Art an dem Automaten zu schaffen gemacht hatte.

Offenbar haben unbekannte Täter das Gerät manipuliert und konnten so Zigarettenschachteln entnehmen. Die Tatzeit liegt zwischen Montagmorgen, 8 Uhr, und Donnerstagvormittag, 11.30 Uhr.

Wieviele Schachteln genau fehlen, steht noch nicht fest. Ob ein Schaden an dem Automaten entstanden ist, muss ebenfalls noch überprüft werden. Die Ermittlungen laufen. |cri

