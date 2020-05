Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kofferbesitzer gesucht

Sembach - Kreis Kaiserslautern

Ein mutmaßlicher Dieb wurde in Sembach gemeldet. Am Samstag, kurz nach Mitternacht, konnten Zeugen in der Straße "Am Hollerstück" einen Mann beobachten, welcher sich an Fahrzeugen zu schaffen machte. Nachdem der Täter aus mehreren unverschlossenen PKW Beute erlangte, ließ er auf der Flucht einen Teil des Diebesgutes zurück. Der größte Teil der Beute konnte den Besitzern zurückgegeben werden. Der Eigentümer eines grauen Werkzeugkoffers des italienischen Herstellers "Roiatti" konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Inhalte waren zahlreiche Werkzeuge wie Zangen, Schraubenschlüssel und Schraubenzieher. Der Koffer wurde in Tatortnähe aufgefunden. Hinweise auf den Eigentümer nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter 0631/369-2150 entgegen.|pvd

