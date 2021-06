Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Autoscheiben eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Mit zwei zertrümmerten Scheiben am Heck und auf der Beifahrerseite fand ein 59-jähriger Autofahrer seinen VW vor, den er am Montagabend im Römerhügelweg in Pflugfelden abgestellt hatte. Ein Unbekannter hatte die Scheiben im Verlauf der Nacht eingeschlagen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet um Hinweise.

