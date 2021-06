Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: E-Bike-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 22 Jahre alter E-Bike-Fahrer, der am Dienstag gegen 10.00 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße in Dagersheim in einen Unfall verwickelt wurde. Der 22-Jährige befand sich auf dem parallel zu, aber abgesetzt von der Albert-Schweitzer-Straße verlaufenden Radweg. Eine 58 Jahre alte Mazda-Fahrerin wollte auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abbiegen und übersah vermutlich, dass der Radler diese Einfahrt kreuzte. Sie touchierte dessen Hinterrad und der E-Biker kam zu Fall. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt.

