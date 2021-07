Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280721-573: Dieseldiebe bei der Tat überrascht

Gummersbach (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (28. Juli) hat ein LKW-Fahrer auf der Niedernhagener Straße in Gummersbach-Becke Dieseldiebe überrascht. Als der LKW-Fahrer gegen 04.10 Uhr zu seinem im Bereich des Schotterwerkes abgestellten LKW kam, flüchteten ein heller Kleinlaster in Größe eines Sprinters sowie ein mit einem PKW beladener PKW-Transporter von dem Parkplatz. Zurück ließen die Täter sieben Benzinkanister, in denen sie bereits über 200 Liter Diesel abgefüllt hatten. Bei Hinweisen zu den Fahrzeugen wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell