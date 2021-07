Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Samstag (17.07.2021) wurde in Greven auf dem Parkplatz der Firma Lidl an der Saerbecker Straße ein Fahrzeug beschädigt. Der graue BMW Z 4 war in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr an der Örtlichkeit geparkt. Als der Pkw durch seinen Nutzer wieder in Gebrauch genommen werden sollte, wurden Dellen und Kratzer an der rechten Tür festgestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/9284455.

