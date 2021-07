Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Pkw, Tablet entwendet

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (19.07.21) zwischen 20.00 Uhr am Sonntagabend und 07.00 Uhr am Montagmorgen die Fahrertür-Scheibe eines Firmenkleintransporters eingeworfen und aus dem Fahrzeuginneren ein Tablet der Marke Huawei entwendet. Der weiße Fiat Ducato parkte an der Schleupestraße in Wietesch. Täterhinweise liege nicht vor. Die Polizei in Rheine nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

