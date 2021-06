Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mayen (ots)

Am 24.06.2021 gegen 04:00 Uhr kam es im Bereich der Goethestraße in Mayen zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurden 2 Fahrzeuge beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzten.

