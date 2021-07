Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, unbekannte Täter brechen in Pfarrhaus ein

Emsdetten (ots)

In das Pfarrhaus der St. Joseph-Kirche an der Straße Am Perrediek ist in der Zeit zwischen Montag, (12.07.21), 07.00 Uhr, Freitag (16.07.21), 12.00 Uhr, eingebrochen worden. Unbekannte Täter traten den Spuren zufolge zunächst ein Gartentor ein und gelangten so auf das Pfarrhaus-Gelände. Anschließend schlugen sie mit eine Glasscheibe an der Gebäuderückseite ein und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Nach jetzigen Erkenntnisstand entwendeten sie einen Schlüssel. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Polizei in Emsdetten nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell