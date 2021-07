Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 13-jähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Ein 13-jähriger Radfahrer aus Ibbenbüren ist am Sonntag (18.07.21) gegen 18.10 Uhr an der Kreuzung Bocketaler Straße/An der Bahn/Brüder-Grimm-Straße in Laggenbeck schwer verletzt worden. Der junge Radfahrer fuhr zunächst auf der Straße An der Bahn in Richtung Kreuzung und wollte nach rechts in die Brüder-Grimm-Straße abbiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete er die Vorfahrt eines Autos, das auf der Bocketaler Straße in Richtung Brüder-Grimm-Straße fuhr. Es kam zur Kollision. Dabei stürzte der 13-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Der 47-jährige Autofahrer aus Lingen an der Ems wurde nicht verletzt. Der Sachschaden des Unfalls liegt schätzungsweise bei rund 200 Euro.

