Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht, Pedelecfahrerin leicht verletzt

Ochtrup (ots)

Am Mittwoch (14.07.) gegen 13:45 Uhr befuhr eine 58-jährige Pedelcfahrerin von der Gellenbeckstraße kommend den Kreisverkehr an der Laurenzstraße. An der ersten Einmündung der Laurenzstraße stand zu diesem Zeitpunkt zunächst ein Kleinwagen. Obwohl Blickkontakt zur Pkw-Fahrerin bestand, setzte sich das Fahrzeug in Gang. Die Pedelecfahrerin erschrak und verlor dabei die Kontrolle über ihr Rad. Ohne dass es ein Kontakt mit Fahrzeug gab, stürzte sie und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. An dem Rad entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Die Frau im Pkw war etwa 50 bis 60 Jahre alt und hatte schulterlanges dunkles Haar und ein längliches, spitzes Gesicht. Sie trug zum Zeitpunkt des Unfalls dunkle Oberbekleidung. Der Unfall wurde von einer unbekannten Zeugin in einem anderen Pkw beobachtet. Diese Frau hatte langes blondes Haar und trug eine hellere, gestreifte Bluse. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Sie bittet die Zeugin des Unfallgeschehens aber auch weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei ihr zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

