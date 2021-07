Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (18.07.) hat es gegen 11.03 Uhr auf der Holperdorper Straße einen Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer aus Senden gegeben. Der 51-jährige verletzte sich dabei schwer. Der Sendener war mit seinem Motorrad auf der Holperdorper Straße in Richtung Bad Iburg unterwegs und fuhr aus bislang ungeklärte Ursache auf den vorausfahrenden Pkw eines 60-jährigen aus Lienen auf. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 8000 Euro. Die Holperdorper Straße musste für ca. 1 Stunde gesperrt werden.

