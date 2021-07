Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen; Alleinunfall eines Leichtkraftrades

Wettringen (ots)

Am Samstag (17.07.) gegen 18.00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall nach Wettringen, dortige Dorfbauerschaft gerufen. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Wettringen befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Metelener Straße in Wettringen in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er den, am rechten Fahrbahnrand geparkten, Lastkraftwagen samt Anhänger und stieß mit der linken Anhängerseite zusammen. Durch diesen Zusammenstoß stürzte er zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Münster verbracht. Das Leichtkraftrad erlitt einen Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 4500 EUR. Während der Unfallaufnahme war die Metelener Straße voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell