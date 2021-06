Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach dreister Unfallflucht

Mönchengladbach (ots)

Nachdem er mit seinem Auto auf einen anderen Pkw aufgefahren war, bedeutete der bislang unbekannte Mann der Fahrerin vor ihm, an die Seite zu fahren. Dann machte er sich aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls auf der Theodor-Heuss-Straße, um den flüchtigen Fahrer zu ermitteln.

Ereignet hatte sich die Unfallflucht am Dienstag, 22. Juni, gegen 17.25 Uhr auf Höhe der Einmündung der Südstraße. Die 36-jährige Fahrerin eines schwarzen Mercedes Kombi musste verkehrsbedingt halten, als der Fahrer des nachfolgenden silberfarbenen Mercedes auf ihren Pkw auffuhr. Da der Fahrer ihr wie beschrieben mit Handzeichen bedeutete, dass sie an die Seite fahren solle, tat sie dies. In dem Glauben, dass man dann den Unfall regeln würde.

Der andere Fahrer allerdings beschleunigte und flüchtete in die Südstraße und dann weiter in unbekannte Richtung. Zu dem Fahrzeug gab die 36-Jährige weiterhin an, dass es sich um eine S-Klasse der Bauserie 2006-2013 gehandelt haben könnte. In dem Auto hätten zwei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gesessen. Beide seien dunkelhaarig und von südländischem Erscheinungsbild gewesen. Zudem habe einer von ihnen einen weißen Pullover getragen und einer einen Vollbart gehabt.

Unfallzeugen und / oder Personen, die Angaben zu dem Auto und dessen Insassen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

