Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall: 87-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 64-jähriger Autofahrer hat am 21. Juni, gegen 13.30 Uhr, auf einem Parkplatz an der Beckrather Straße in Wickrath eine Fußgängerin angefahren. Der Mann fuhr rückwärts aus der Parklücke, als es zum Zusammenstoß kam. Die 87-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu, die in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden mussten und blieb dort stationär. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell