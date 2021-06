Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung zu "Schwerer Unfall in Dahl - PKW erfasst zwei Mädchen auf Fußgängerüberweg" - Keine Lebensgefahr

Mönchengladbach (ots)

Wie die Polizei am Montag, 21. Juni, berichtete, ist es an diesem Abend an einem Fußgängerüberweg an der Rheydter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei denen eine 5-jährige und eine 12-jähige Fußgängerin jeweils schwer verletzt wurde. Zum Zeitpunkt der Meldung konnte bei einem der Mädchen Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Es kann nun nachberichtet werden, dass sich beide Mädchen außer Lebensgefahr befinden. Die Unfallermittlungen dauern an. (cw)

