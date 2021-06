Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0457 --Tatverdächtige ermittelt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen Zeit: 15.06.2021, 06:00 Uhr

Im Januar verprügelte eine Gruppe junger Männer in Hemelingen einen 18-Jährigen so schwer, dass dieser stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde (Siehe Pressemitteilung 0053). Die Polizei stellte am Dienstagmorgen drei Tatverdächtige.

Der 18 Jahre alte Bremer wurde am 21.01.2021 in der Schlengstraße von etwa fünf bis zehn Personen bis in den Schlengpark verfolgt und verprügelt. Dabei schlugen und traten ihm die Angreifer auch gegen den Kopf, als er am Boden lag. Nach langen und umfangreichen Ermittlungen stellten Einsatzkräfte am Dienstagmorgen drei Tatverdächtige im Alter von 15, 16 und 19 Jahren in einer Wohnung in Hemelingen. Die Wohnung wurde anschließend durchsucht und Beweismittel gesichert. Alle drei wurden erkennungsdienstlich behandelt, der 19-jährige Hauptverdächtige vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell