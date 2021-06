Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geparktes Auto auf dem Gänsemarkt beschädigt

Lübbecke (ots)

Ein weißer Volkswagen, der am vergangenen Mittwoch (9. Juni) auf dem Parkplatz Gänsemarkt abgestellt war, wurde von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

Die Fahrerin eines Polos hatte den Wagen gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 21:15 Uhr zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am rechten Fahrzeugheck fest. Wer Hinweise zur Unfallflucht machen kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Lübbecke.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell