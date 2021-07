Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, ältere Radfahrerin verletzt

Greven (ots)

Greven, Verkehrsunfallflucht, ältere Radfahrerin verletzt Am Donnerstag (08.07.2021) ereignete sich gegen 11.30 Uhr im Bereich des Maria-Josef-Hospitals Greven ein Verkehrsunfall, bei dem eine 88-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Bislang steht fest, dass die Dame mit ihrem Fahrrad im Bereich des Krankenhauses fuhr, als ihr ein Mann mit einem Rad fahrenderweise entgegenkam. Nach den ersten Äußerungen der verletzten Frau gab es einen Kontakt mit dem entgegenkommenden Radfahrer. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, entfernte sich der andere Radfahrer von der Unfallörtlichkeit. Von dem Unfallflüchtigen ist lediglich bekannt, dass es sich dabei um einen älteren Mann handeln soll. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen. Für die Beamten ist die Rekonstruktion des Unfallgeschehens wichtig. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtenden Radfahrer oder zu dem Unfallgeschehen geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell