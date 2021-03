Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Laute Geräusche verraten Manipulation+++ Person nach Drogenhandel festgenommen+++ Aufmerksamer Mitarbeiter verhindert Betrug Aufmerksamer Mitarbeiter verhindert Betrug

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 25.03.2021:

Laute Geräusche verraten Manipulation+++ Fahrradkontrollen im Bereich der Bootshausstraße+++ Person nach Drogenhandel festgenommen+++ Aufmerksamer Mitarbeiter verhindert Betrug Aufmerksamer Mitarbeiter verhindert Betrug

Gießen: Laute Geräusche verraten Manipulation

Mit jeweils einer Sicherstellung und einer Ordnungswidrigkeitsanzeige endeten Kontrollen am Mittwochnachmittag in der Bahnhofstraße und in der Licher Straße. In beiden Fällen hatten die Ordnungshüter der Polizeidirektion Gießen zwei Fahrzeuge wegen sehr lauter Auspuffgeräusche aus dem Verkehr gezogen. Im ersten Fall in der Bahnhofstraße stellte es sich heraus, dass der 22 - Jährige Fahrer in dem Endtopf einen nicht genehmigten Schalldämpfer eingebaut hatte. Ähnlich erging es einem 32 - Jährigen Autofahrer keine Stunde danach in der Licher Straße. Auch hier war der PKW des Mannes nicht zu überhören. Die Messung ergab statt der erlaubten 95 Dezibel stattliche 108.

Gießen: Fahrradkontrollen im Bereich der Bootshausstraße

Etwas zu beanstanden hatten Polizeibeamte am Mittwochnachmittag und am Mittwochabend bei Fahrradkontrollen im Bereich der Bootshausstraße. Im Fokus war der verkehrssichere Zustand der Drahtesel. Insgesamt wurden fast 40 Radfahrer kontrolliert. Vier Radfahrer müssen mit einer Anzeige rechnen. Bei vielen Fahrrädern war nichts zu beanstanden. Bei einer Fahrradkontrolle, die wenig später in der Krofdorfer Straße durchgeführt wurde, überprüften die Beamten einen 20 - Jährigen. Die Überprüfung ergab, dass das Rad am 29.9.2019 in Gießen entwendet wurde und zur Fahndung ausgeschrieben war. Gegen den Besitzer wird nun wegen Hehlerei ermittelt.

Gießen: Person nach Drogenhandel festgenommen

In der Lahnstraße konnten Polizeibeamte am Mittwochnachmittag einen 18 - Jährigen nach mutmaßlichem Drogenhandel festnehmen. Aufmerksame Zeugen hatten der Polizei den Hinweis auf die Person, die im Bereich "Zu den Mühlen" offenbar Drogen verkaufte, gegeben. Noch bevor die Beamten den Mann kontrollieren konnten, nahm er Reißaus und flüchtete. Wenig später konnte er in einem Hinterhof in der Lahnstraße festgenommen werden. Bei ihm fanden die Ermittler mehrere verkaufsfertige kleine Päckchen mit Drogen. Der Asylbewerber aus Marokko wurde festgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Aufmerksamer Mitarbeiter verhindert Betrug

Ein dreister Betrug konnte am Mittwochmittag in Lang-Göns durch einen aufmerksamen Mitarbeiter eines Lebensmittelhandels verhindert werden. Eine 82 - Jährige hatte kurz zuvor Anrufe von sogenannten Gewinnspielbetrügern bekommen. Sie gaben an, dass die Seniorin fast 50.000 Euro gewonnen habe und dass sie den Gewinn bekomme, wenn sie eine Gebühr in Höhe von 1.000 Euro bezahlt. Anschließend wurde sie aufgefordert "google play Karten zu kaufen und diese dann einzulösen. In dem Geschäft wurde ein Mitarbeiter misstrauisch und wies die 82 - Jährige auf den möglichen betrug hin. Der Betrug konnte somit in letzter Sekunde verhindert werden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Linden: Auseinandersetzung und Raub in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße kam es am Donnerstagmorgen zu einer Auseinandersetzung. Dabei sollen Personen einen 26 - Jährigen in dessen Wohnung bedroht haben und in der Folge ein Handy sowie Bargeld entwendet haben. Die Tat ereignete sich gegen 07.40 Uhr. Die Ermittlungen dazu dauern an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Rabenau: Bürofenster aufgebrochen

In der Grünberger Straße in Geilshausen haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch einen Einbruch in eine Werkstatt begangen. Die Unbekannten kletterten auf eine Mülltonne und hebelten ein Fenster auf. Sie entwendeten ein Laptop, Bargeld und ein Sparschein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Langgöns: Von der Fahrbahn abgekommen

Zwei Leichtverletzte und etwa 9.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalles auf der Landstraße 3130 zwischen Langgöns und Linden-Leihgestern. Gegen 23.20 Uhr verlor eine 32-jährige Golf-Fahrerin auf dem Weg nach Leihgestern die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überquerte sie die Fahrspur wieder, geriet auf die Gegenfahrbahn und kam in der Böschung zum Stehen. Die Fahrerin und ihr Kind verletzten sich bei dem Unfall leicht und kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrerin war vermutlich unter dem Einfluss von Drogen und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Nach Auffahrunfall ins Krankenhaus Zwei Fahrer mussten nach einem Auffahrunfall in der Wißmarer Straße mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Mittwoch gegen 19.00 Uhr knallte es an der Einmündung zum Lichtenauer Weg. Ein 20-jähriger Opel-Fahrer bemerkte offenbar einen abbremsenden Mercedes eines 23-Jährigen zu spät und fuhr auf. Die beiden Wettenberger kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten mussten abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell