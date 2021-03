Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Benzinleitungen durchtrennt+++Vorwand angegeben und bestohlen+++ Taschendieb im Linienbus+++

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 24.04.2021:

Gießen: Sachbeschädigung im Parkhaus

In einem Parkhaus "An der alten Post" haben Unbekannte am Dienstag gleich an zwei PKW Beschädigungen angerichtet. Die Vandalen hatten an den beiden Fahrzeugen die Benzinleitungen durchtrennt. In beiden Fällen entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: An Garagentor gehebelt

In der Schulstraße in Leihgestern haben Unbekannte versucht, in eine Garage einzudringen. Offenbar brachen die Unbekannten ihr Vorhaben ab. Sie flüchteten und richteten einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Vorwand angegeben und bestohlen

In Gießen wurde eine 71 - Jährige am Dienstagvormittag von zwei Unbekannten bestohlen. Gegen 10.30 Uhr hatte eine Frau bei ihr geklingelt und angegeben, dass sie von einer Apotheke was abgeben müsse. Während die erste Person die Seniorin dann in die Küche begleitete und geschickt ablenkte, lief offenbar unbemerkt eine zweite Person in die Wohnung und durchsuchte die anderen Räume nach Wertsachen. Wenig später flüchteten beide Personen. Der 71 - Jährigen, die in der Crednerstraße wohnt, fehlen nun mehrere Hundert Euro und Schmuck. Offenbar hatte die erste Unbekannte für ihre Komplizin die Tür einen Spalt offengelassen. Sie soll etwa 160 Zentimeter groß sein und ein auffälliges rundes Gesicht haben. Sie soll schwarze lange Haare haben und dunkle Kleidung getragen haben. Von der zweiten Person liegt keine Beschreibung vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Taschendieb im Linienbus

In einem Linienbus bestohlen wurde eine 24 - Jährige am Dienstagnachmittag in der Nähe des Gießener Marktplatzes. Die Frau befand sich zum Tatzeitpunkt in dem Bus der Linie 5, als ihr ein Unbekannter ihr das Handy aus der Gesäßtasche stahl. Der Unbekannte konnte dann entkommen. Er soll etwa 180 Zentimeter groß sein und ein auffälliges längliches Gesicht haben. Er soll eine schwarze Kappe und eine dünne dunkle Jacke getragen haben. Sein Alter schätzt die Zeugin auf 30 Jahre. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Linden: Audi in Leihgestern beschädigt

Am Dienstag (23.März) zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Wilhelmstraße (Höhe 61) geparkten Audi. Als der Besitzer zu seinem grünen A4 zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Auffahrunfall in Krofdorf-Gleiberg Ein 22-jähriger Mann aus Wettenberg in einem VW befuhr Dienstagabend (23.März) gegen 19.35 Uhr die Turnhallenstraße in Richtung Fohnbachstraße. Als der VW-Fahrer in Höhe der Hausnummer 40 abbremste, bemerkte ein 24-jähriger Mann aus Gießen in einem BMW offenbar den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den VW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Buseck: Wildunfall

Montagnacht (22.März) gegen 05.40 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Staufenberg die Landstraße 3356 von Daubringen nach Alten-Buseck als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier verschwand wieder im Wald. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Fernwald: Beim Ausparken Ford touchiert

Vermutlich beim Rückwärtsausparken beschädigte am Dienstag (23.März) gegen 13.45 Uhr eine 42-jährige Frau aus Fernwald im Narzissenweg einen geparkten Ford. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Vorbeifahren Daimler gestreift

Am Dienstag (23.März) gegen 13.20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Buseck in einem Daimler die Liebigstraße in Richtung Ziegelpfad. Offenbar fuhr der Busecker zu nah an einem am Fahrbahnrand geparkten Ford vorbei und streifte diesen an der Fahrerseite. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A45/Gießen: Reifenplatzer verursacht Unfall

Ein 52-jähriger Mann aus Dortmund in einem Mercedes befuhr am Dienstag (23.März) gegen 19.40 Uhr die Autobahn 45 von Hanau in Richtung Dortmund. Vermutlich aufgrund eines geplatzten Reifens verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 6.200 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Bus im Vorbeifahren gestreift

Eine 27-jährige Frau aus Staufenberg in einem Audi befuhr am Mittwoch (24.März) gegen 07.15 Uhr die linke Spur der Marburger Straße von Lollar in Richtung Anlagenring. In Höhe der Hausnummer 5 streifte die Audi-Fahrerin offenbar einen auf der rechten Spur fahrenden Linienbus. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell