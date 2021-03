POL-GI: Kripo sucht nach einem Exhibitionisten+++ Opel überschlägt sich+++ Von der Fahrbahn abgekommen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 23.3.2021:

Gießen: Kripo sucht nach einem Exhibitionisten

Durch einen Zeugenaufruf erhoffen sich die Ermittler der Kriminalpolizei Hinweise zu einem Exhibitionisten. Der Mann hatte eine Frau im Linienbus 5 am 09.03.2021 (Dienstag) bedrängt und sich entblößt. Gegen 13.40 Uhr hatte sich die gesuchte Person am Marktplatz in den Bus begeben und zur Geschädigten gesetzt. Die gesuchte Person soll mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben und zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Er soll einen beigen Mantel, einen schwarzbraunen Schal, eine schwarze Hose und schwarzweiße Schuhe getragen haben. Er soll eine schwarzweiße Tasche mitgeführt haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Beide Kennzeichen weg

In der Karl-Keller-Straße hat ein Unbekannter in der Nacht zum Montag die beiden Kennzeichen "GI-CO2006" mitgehen lassen. Der Dieb hatte die Schilder von einem VW Lupo abmontiert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Bargeld entwendet

In der Carlo-Mierendorff-Straße haben Unbekannte am Montag, zwischen 18.30 und 21.55 Uhr, aus einem Wohnhaus Bargeld und mehrere Ausweise mitgehen lassen. Die Täter hatten eine Tür aufgebrochen und die Räume durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Peugeot im Kropbacher Weg beschädigt

Zwischen Freitag (05.März) 18.00 Uhr und Freitag (19.März) 16.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter im Kropbacher Weg (Höhe 40) einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot. Vermutlich beschädigte der Unbekannte den grauen 206 beim Ausfahren aus einer gegenüberliegenden Ausfahrt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Auf Feldweg VW touchiert

Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken touchierte ein bislang Unbekannter am Sonntag (21.März) zwischen 15.00 Uhr und 15.50 Uhr einen VW auf einem Feldweg an der Kreisstraße 169. Als der Besitzer zu seinem weißen Golf zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hungen: Opel überschlägt sich

Dienstagnacht (23.März) gegen 01.00 Uhr fuhr ein Unbekannter in einem Opel von Trais-Horloff nach Steinheim. Dabei kam der Opel-Fahrer von der Fahrbahn ab, landete im Feld und überschlug sich. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Von der Fahrbahn abgekommen

Zwischen Donnerstag (18.März) 10.00 Uhr und Dienstag (23.März) 09.00 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Landstraße 3137 von Laubach nach Ruppertsburg. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Mit Anhängerkupplung VW touchiert

Ein zunächst Unbekannter parkte zwischen Sonntag (21.März) 22.25 Uhr und Montag (22.März) 21.15 Uhr am Fahrbahnrand der Reichenberger Straße und stieß mit seiner Anhängerkupplung gegen einen dahinter parkenden Golf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 550 Euro. Die Ermittlungen führten zu einem 61-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Unfallflucht nach Parkmanöver

1.200 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Dacia nach einer Unfallflucht am Freitag (19.März) im Asternweg. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte der Unbekannte den grauen Logan an der hinteren, linken Tür. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Auffahrunfall

Am Montag (22.März) gegen 14.00 Uhr befuhren eine 56-jährige Frau aus Reiskirchen in einem BMW und ein 45-jähriger Mann aus Reiskirchen in einem VW hintereinander die Wasserstraße in Richtung Hattenrod. Als plötzlich die 56-jährige in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Da beide Unfallbeteiligte unterschiedliche Aussagen zum Hergang machten, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer hat den Unfall gesehen und kann Angaben zum Hergang machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430

Heuchelheim: Werbeschild touchiert

Ein 64-jähriger Mann aus Wetzlar in einem LKW befuhr am Montag (22.März) gegen 12.00 Uhr die Durchfahrt zu einem Gelände in der Ludwig-Rinn-Straße. An einer Engstelle touchierte der LKW ein Werbeschild. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

