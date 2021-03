Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Hungen: Sprengung von Geldautomaten - Polizei sucht Zeugen

Gießen (ots)

Nach Zeugen sucht die Polizei nach einer Sprengung eines Geldautomaten am frühen Dienstagmorgen in der Hungener Obertorstraße. Zeugen hatten gegen 02.40 Uhr einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt. Es stellte sich heraus, dass Unbekannte offenbar einen Geldautomaten eines Geldinstitutes aufgesprengt hatten. Offenbar wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet.

Die Maßnahmen, wie Spurensicherung und Ermittlungen dauern noch an. Zeugen konnten der Polizei gegenüber berichten, dass die Täter offenbar mit einem dunklen Audi, an dem sich Friedberger Kennzeichen (FB) befanden, in Richtung Bahnschienen flüchteten.

Bei den Fahndungsmaßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Hinweise bitte an die Polizei in Gießen, Tel. 0641 - 7006 0.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell