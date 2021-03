Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Illegal getunter PKW sichergestellt+++Suche nach Fahrradbesitzer+++Alkoholisiert unterwegs

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 19.03.2021:

Gießen: Illegal getunter PKW sichergestellt

Nicht weiterfahren durfte ein 25 - Jähriger Autofahrer am Donnerstagabend in der Licher Straße. Polizeibeamte hatten den offenbar illegal getunten PKW wegen sehr lauter Auspuffgeräusche angehalten und kontrolliert. Dabei stellte es sich heraus, dass mehrere Teile, die nicht erlaubt waren, in dem PKW eingebaut waren. Offenbar wurde an dem Fahrzeug der Endschalldämpfer aufgeflext und unfachmännisch wieder zugeschweist. Eine dann durchgeführte Messung ergab statt der erlaubten 84 Dezibel einen Wert von 99. Der PKW des 25 - Jährigen wurde sichergestellt. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu. Ein Bild ist beigefügt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen/Kassel: Suche nach Fahrradbesitzer

Ein 18 - Jähriger aus Gießen fiel am 13.03.2021 einer Streife der Bundespolizei in Kassel auf. Die Beamten überprüften den Mann. Es stellte sich heraus, dass er ein Fahrrad mitführte, das möglicherweise zuvor entwendet wurde. Der 18 - Jährige hielt sich vor dem 13.3.2021 in Gießen auf. Möglicherweise wurde das Rad in den Tagen zuvor in Gießen entwendet. Wer kann Hinweise zu dem Besitzer des Rades geben; siehe Bild. Es handelt sich um ein Trekkingrad der Marke Canyon, Typ Urban AL, in schwarzer Farbe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einem Schlag ausgewichen

Offensichtlich nicht einverstanden mit einem Hausverbot war ein 27 - Jähriger am Donnerstag, gegen 19.30 Uhr, in der Marktstraße in Gießen. Der Verdächtige hatte in dem Lebensmittelmarkt ein Hausverbot erhalten und kehrte wieder zurück. Dabei versuchte er, den Mitarbeiter ins Gesicht zu schlagen. Der Zeuge konnte den Schlag abwehren. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Buseck: Alkoholisiert unterwegs

Am Donnerstag (18.März) gegen 22.30 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter in einem Opel die Landstraße 3128 von der Bundesstraße 49 in Richtung Edekastraße. Dabei fuhr der Opel-Fahrer zunächst Schlangenlinien und touchierte die Schutzplanke. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt 2.100 Euro zu kümmern. Ein Zeuge meldete den Vorfall bei der Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 33-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Unfall auf Parkplatz

Ein zunächst Unbekannter stieß am Donnerstag (18.März) gegen 18.00 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Im Westpark" in Krofdorf-Gleiberg gegen ein Fallrohr des Marktes. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.100 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 64-jährigen Frau aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Skoda in der Wilhelmstraße touchiert

Am Donnerstag (18.März) gegen 14.50 Uhr streifte ein zunächst Unbekannter beim Ausfahren aus einer Einfahrt einen am Fahrbahnrand der Wilhelmstraße geparkten Skoda. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.300 Euro. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 86-jährigen Mann aus dem Wetteraukreis. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg: Wildunfall

Donnerstagabend (18.März) gegen 18.45 Uhr fuhr eine 58-jährige Frau aus Staufenberg von Mainzlar in Richtung Treis an der Lumda als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier lief nach dem Aufprall in den angrenzenden Wald. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Beim Vorbeifahren Außenspiegel gestreift

Am Mittwoch (17.März) streifte ein bislang Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Ford in der Krofdorferstraße in Kinzenbach. Der weiße Fiesta stand zwischen 11.20 Uhr und 12.00 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 9. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

