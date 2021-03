Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brachbach - Streit um falsch geparkte Fahrzeuge eskaliert

Brachbach (ots)

Am 20.03.2021 gegen etwa 14:00 Uhr kam es in der Karl-Dresler-Str. in 57555 Brachbach zu einem handfesten Streit zwischen dortigen Anwohnern bzw. deren Gästen. Grund des Streites waren falsch geparkte Fahrzeuge auf dem Grundstück eines Wohnhauses und entsprechende Beschwerden hierüber. Im Verlauf des Streites wurden ein 44-jähriger und ein 33-jähriger Brachbacher am Kopf leicht verletzt, sodass eine ambulante Versorgung der Verletzung notwendig wurde. Die Polizei Betzdorf ermittelt nun wegen Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung und bittet um Hinweise von Zeugen die den Streit beobachtet haben unter Tel: 02741 926-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell