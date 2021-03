Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle im Linz am Rhein

Linz am Rhein (ots)

Am Samstag, 20.03.2021 führte die Polizei Linz am Rhein in der Zeit von 10:50 Uhr bis 12:15 Uhr Verkehrskontrollen auf der Asbacher Straße in Linz am Rhein durch. Hierbei wurden mehrere Verstöße -wie z.B. nicht angelegter Sicherheitsgurt- festgestellt und verwarnt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell